Verissimo, la confessione di Andrea Delogu sconvolge Silvia Toffanin: "Sono fidanzata, ecco quanti anni ha". Prego?

Momento di confessioni per Andrea Delogu. Ospite di Verissimo nella puntata andata in onda sabato 5 marzo su Canale 5, la conduttrice è tornata sulla fine del matrimonio con l'attore Francesco Montanari: "Sono stata felicemente sposata e moglie di Francesco - ha detto a Silvia Toffanin - è finita un anno e mezzo fa, i giornali l’hanno scoperto sei mesi dopo. Siamo rimasti amici. Un amore profondo, abbiamo bruciato tutte le tappe. L’amore ha bisogno di essere curato, a un certo punto ci siamo accorti di essere amici e abbiamo fatto un passo indietro. Ci sentiamo ancora. Una persona come lui, non la incontrerò più; è una persona meravigliosa".

Ora nel cuore della Delogu c'è un ragazzo molto più giovane. Un'indiscrezione diffusa da diversi magazine tempo fa e che la conduttrice ha confermato. "Attualmente sono single e basto a me stessa. Sono uscita con due o tre persone… Ora sto conoscendo una persona molto più giovane di me". Immediata la reazione della Toffanin: "Lo conosciamo?". "Mhhhh…", ha replicato indecisa Andrea mentre la conduttrice si è lasciata andare a un "Oddio!".

"Lo sto conoscendo, è un ragazzo che fa il modello e ha 23 anni". E appena ha sentito l'età, la Toffanin non ha potuto evitare di commentare: "Oddio, un po’ giovane però va bene". "Sì - ha controbattuto -, ma io sono in forma. Ho ancora del fiato per arrivare tardi la notte. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente, e sapessi come è bello in costume". "Goditi questo momento e divertiti", è stata la conclusione della Toffanin, ancora abbastanza sorpresa per la rivelazione.

