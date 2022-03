Verissimo, la bomba di Barbara D'Urso: "Il figlio illegittimo di un nobile...". Gossip impazzito: "Ecco il nome"

Francesco Fredella 07 marzo 2022 a

Barbara d'Urso, ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, sgancia la bomba. E la notizia fa subito il giro della Rete. A La Pupa e il secchione, ai nastri di partenza su Italia 1, sta per arrivare il figlio illegittimo di un grande personaggio. Come fa sapere IlGiornale.it potrebbe trattarsi di un nobile. Infatti, il quotidiano on line diretto da Augusto Minzolini, scrive: "Si vocifera che Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II, ultimo re d’Italia, imprenditore, autore del libro Casa Savoia: storia di una famiglia italiana, sposato con Marina Ricolfi Doria dal 1970, abbia, oltre a Emanuele Filiberto di Savoia, un figlio segreto".

Secondo la ricostruzione sarebbe al centro la relazione con una avvocatessa, conosciuta più di 20 anni fa, "che avrebbe seguito Vittorio Emanuele a livello legale e che oggi ricopre una carica importante a livello giudiziario". L'uomo in questione, che sarebbe il figlio illegittimo di Vittorio Emanuele, sarebbe Lorenzo Orsini, 22 anni, studente di Giurisprudenza.

Sempre Il Giornale fa sapere che "Vittorio Emanuele non lo avrebbe mai riconosciuto e avrebbe fatto con la madre un accordo secondo il quale avrebbe visto il figlio sino all’età di 3 anni". Secondo rumors, tutti da confermare, l'ultimo incontro tra Lorenzo e Vittorio Emanuele sarebbe avvenuto a 15 anni. Lorenzo conserva ancora un regalo di suo padre: un orologio. Oggi Lorenzo conta 137 mila followers su Instagram ed è anche appassionato di musica. Il suo singolo, che s'intitola "Primavera" è uscito ad aprile scorso. Tutti i proventi sono stati devoluti in beneficenza per la lotta al Covid.

