Anna Falchi, rivelazioni privatissime sulla storia con Fiorello: "Un'esplosione, mi ha fatto diventare una donna"

Anna Falchi a ruota libera. L'attrice, a ridosso dei suoi 50 anni, ricorda il passato. In particolare le storie d'amore che più l'hanno segnata. Tra queste non poteva mancare lui: Fiorello. Una relazione, seppur breve, che ha fatto parecchio parlare. "Con lui è stata una grande passione. In quel periodo vivevo a cento all’ora, come una vera star. Fu un’esplosione, una botta di adrenalina, eravamo sulle copertine di tutti i giornali - confida al Corriere della Sera -. Non è durato molto ma è stato bello, mi ha fatto diventare donna". E proprio sui giornali non si faceva che mormorare. A Sanremo 1995 la Falchi era infatti la valletta, lui un cantante in gara. Tutti però a quei tempi spettegolavano su certe intemperanze passionali che avrebbero tenuto svegli i vicini di stanza. Rivelazioni che l'attrice ha sempre smentito.

Diverso invece per le voci sul tradimento di Fiorello, che si fece trovare a letto con un'altra. Queste infatti la Falchi le conferma tutte: "Del resto - commenta - chi non è stato tradito, a questo mondo? Nessuno è immune dalle corna". Poi è stata la volta di Max Biaggi, anche questa una storia durata qualche anno, prima che arrivasse nella sua vita Stefano Ricucci. "Fu il periodo più bello e insieme il più brutto della mia vita - ricorda tornando ai giorni che videro Ricucci arrestato -. Credevo nel valore del matrimonio, nel progetto comune, mi sono ritrovata ad affrontare cose più grandi di me, in un mondo in cui ero fuori posto, non c’entravo nulla. Infangata dalle intercettazioni. Fu molto difficile uscirne. Mi chiusi a riccio. Nessuno che spendesse una parola buona per me, mi dipingevano come un’arrampicatrice sociale ambiziosa che aveva voluto accasarsi con un uomo ricco. Che poi quale donna sogna di sposare un povero?".

Ora però la Falchi è finalmente felice accanto al compagno Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia. Il loro legame dura da dieci anni e da poco sono andati a convivere. Non senza difficoltà, ammette ironicamente: "Nessuno dei due era abituato alla presenza continua di un’altra persona in casa, comunque restiamo molto autonomi e liberi".

