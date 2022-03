Unomattina in famiglia, Timperi-Muccitelli-Setta? Indiscrezioni: la decisione della Rai

07 marzo 2022 a

Squadra che vince non si cambia. Da sempre è così. Vale anche per la Rai, che sta iniziando a delineare i prossimi palinsesti. Ad esempio, quello di Uno Mattina in famiglia: resteranno al timone, per la prossima stagione, Tiberio Timperi, Ingrid Muccitelli e Monica Setta. Una squadra che sta funzionando e che piace al pubblico. La notizia legata alla loro riconferma arriva da TvBlog, che raccoglie le voci degli insider Rai.

Il programma, del papà della tv Michele Guardì, è lo storico spin off di Unomattina. In onda per la prima volta nel lontano 1989, sempre su Rai 2, vede tantissimi conduttori di grido avvicendarsi nelle 33 edizioni. Dopo il 2010 arriva sull'ammiraglia Rai. Michele Guardì, avvocato, autore, regista storico de I fatti vostri (il programma più longevo di sempre), intercetta personaggi del calibro di Alberto Castagna, Alessandro Cecchi Paone e Massimo Giletti. Che, praticamente, lancia sul piccolo schermo.

Come del resto anche Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente a 60 anni, e Rita Dalla Chiesa in coppia a I fatti vostri. Cambiano anche i nomi del programma nel corso del tempo: nel 1989 si chiama "Mattina 2", dal 1993 diventa "Mattina in Famiglia" (un nome che resta fino al 2010) e poi "In famiglia – Mattina 2". Quando passa su Rai1 viene ribattezzato "Unomattina in Famiglia".

