Amici, la confessione di Anthony Donadio: "Finalmente avrò i capelli", quello che non aveva mai rivelato

Conto alla rovescia per il serale di Amici (manca pochissimo). Maria De Filippi e la sua corazzata di ballerini e cantanti scaldano i motori, intanto sul programma di Canale 5 spunta una curiosità che riguarda uno dei ballerini, Anthony Donadio, il quale si confida sui social. Il giovanissimo dancer napoletano svela, per la prima volta, di portare un impianto capillare. Insomma, niente trapianto chirurgico per quella folta chioma, ma un escamotage che va ormai di moda: non si tratta di un "parrucchino".

Soltanto di una protesi - usata da tantissimi personaggi della tv. Donadio rompe ogni tabù e, prima del serale, annuncia con una Ig stories di usare la protesi taggando Riccardo Lodoli (l'hair stylist romano a cui si è rivolto). Noi di Libero, incuriositi, l'abbiamo sentito al telefono. "Ho provato questa soluzione per dire addio alla calvizie", dice al telefono. "E al serale finalmente avrò i capelli".

Il serale di Amici prenderà il via da sabato 19 marzo. Si tratta di un appuntamento molto atteso. Tra le voci di corridoio spunta la cantante Giorgia, la showgirl Belén Rodriguez – che potrebbe comunque essere un’ospite fissa – e Giulia Michelini. Non trapelano altri dettagli. Ma sembra che sia certo, ormai, il ritorno di Stefano De Martino (attualmente impegnato con Stasera tutto è possibile su Rai2).



