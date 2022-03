Uomini e Donne, il dramma di Arianna Cirrincione: "Maledetto Covid", lo straziante lutto in famiglia

Francesco Fredella 08 marzo 2022 a

Il Covid, che in questi giorni durante la drammatica guerra tra Russia e Ucraina, non va dimenticato. I morti continuano ad esserci e nelle ultime ore arriva lo sfogo di uno dei personaggi di Uomini e donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

I fan della coppia composta da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno notato il post pubblicato da quest'ultima (modella e influencer), che ha fatto una dedica struggente a sua nonna. “Covid maledetto, ci hai levato così tanti abbracci, così tante carezze”, ha scritto la ragazza.

Poi Arianna, che è molto sensibile, fa una promessa: “Adesso sarò la tua roccia”. Nonna Olga, sicuramente, è stata un vero e proprio esempio per lei e per il resto della famoglia. “Ma i nostri sorrisi, le nostre chiacchiere, i nostri ricordi, i nostri bicchieroni di vino quelli no, nessuno potrà mai toglierceli”, ha scritto ancora nel post. "Sono stata così fortunata ad averti, e spero di averti trasmesso almeno un quarto di tutto l’amore che tu hai trasmesso a me. Sei stata la mia roccia e ti prometto che adesso io sarò la tua. Sei la stella più bella di tutte ciao nonna”.

Anche Andrea Cerioli l'ha voluta salutare. “Arrivederci Olga”. Il messaggio non è sfuggito nemmeno all'ex tronista Teresa Langella, che ha scritto: “Le nostre più sentite condoglianze! Un abbraccio a te, un abbraccio a tutta la famiglia”.

