Silvia Toffanin, dopo il "sì" a Pier Silvio Berlusconi una bomba a Mediaset: dove sarà il prossimo autunno

Silvia Toffanin dopo 16 anni di conduzione di Verissimo sbarcherà in prima serata nella prossima stagione televisiva. In autunno avrà molto probabilmente un format tutto suo in prime time. Secondo il settimanale Nuovo Tv, potrebbe essere un reality o un talent show, o anche un programma di semplice intrattenimento. Tra qualche settimana se ne saprà di più.

Silvia Toffanin è pronta a diventare il volto di punta di Mediaset. Lo vuole soprattutto Pier Silvio Berlusconi, che intende rendere la compagna l’erede di Maria De Filippi. È stato proprio Pier Silvio a spingere la Toffanin a lasciar perdere la carriera di showgirl e a puntare tutto sulla conduzione.

In 16 anni di carriere Silvia Toffanin è diventata mamma di due bambini, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, che oggi hanno rispettivamente undici e sei anni. Con Berlusconi jr non è ancora convolata a nozze e, a quanto pare questo progetto, non è nei loro piani.

