La Rotta dei Sultani di Pechino Express fa tappa a Milano: si potrà percorrere l'itinerario dello show

09 marzo 2022 a

In occasione del lancio di Pechino Express - La Rotta dei Sultani, che sbarca su Sky e in streaming su Now dal 10 marzo, Sky lancia Pechino Express Selfie Experience, che farà vivere al pubblico i luoghi e le tappe dell’'adventure show. Da oggi 9 marzo e fino al 13 marzo l’ex Scalo di Porta Genova - RIDE MILANO - ospiterà 6 set con ambientazioni che riproducono le location delle tappe della Rotta dei Sultani, dove i visitatori potranno immortalarsi, viaggiando idealmente attraverso Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

La Pechino Express Selfie Experience sarà l’occasione per ritrovarsi immersi negli scenari incontaminati della Cappadocia, tra le teiere e i vassoi stile Suk, nel vagone di un treno a vapore, nelle dune delle sabbie della Giordania, nei mausolei dell’Uzbekistan e tra i grattacieli futuristici di Dubai. Si parte dal vagone capotreno per rivivere l’esperienza della partenza e sentirsi un po’ come i protagonisti del tv show di Sky prodotto da Banijay Italia, che nel promo dell’attesa nuova stagione di “Pechino Express”, appaiono proprio a bordo di un fantastico treno, dove ogni carrozza è dedicata alle straordinarie destinazioni di questo viaggio.

Nel secondo set, il Bazar, sarà come immergersi in un tipico suk, circondati da da tessuti pregiati, lanterne, teiere, vassoi e vasi, lampade arabe e contenitori con spezie coloratissime. Si vola poi nel terzo set ispirato alla Turchia, dove i visitatori immortalarsi a bordo di colorate mongolfiere che evocano il suggestivo spettacolo tipico della Cappadocia. Ci si potrà poi perdere nei mausolei del set dell’Uzbekistan: qui i visitatori potranno scattare una foto iconica con lo zaino gigante di Pechino Express. Tempo di un click e si cambia scenografia, per ritrovarsi immersi tra le dune di sabbia di Petra in Giordania. Dai paesaggi naturalistici allo skyline moderno, ma restando con la testa tra le nuvole, si arriva infine al set ispirato a Emirati Arabi. Pechino Express - La Rotta dei Sultani andrà in onda domani 10 marzo con al comando Costantino della Gherardesca. Saranno 10 le coppie che compongono il cast: Alex Schwazer e Bruno Fabbri sono “Gli Atletici”, Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Anna Ciati e Giulia Paglianiti “Le TikToker”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”.

