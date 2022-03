L'aria che tira, insulti tra Cremaschi e Caprarica: "Guerrafondaio", "Cafone putiniano con la barbetta". Merlino costretta a dividerli

09 marzo 2022 a

Altro scontro a L'Aria Che Tira. Questa volta, nella puntata andata in onda mercoledì 9 marzo su La7, protagonisti di un acceso botta e risposta sono stati Giorgio Cremaschi e Antonio Caprarica. Ad aprire le danze il sindacalista già portavoce nazionale di Potere al Popolo. "Io - ha esordito davanti alle telecamere di Myrta Merlino - sono contro i guerrafondai come Caprarica". Immediata la reazione dell'inviato della Rai, che non ha preso bene la definizione: "Guerrafondaio? Ma quale guerrafondaio, lei è un maleducato. Lei e quella sua barbetta - ha proseguito -. Lei è un putiniano, è lei un guerrafondaio".

Neanche l'intervento della conduttrice è riuscita a placare gli animi. "Non è possibile accettare di essere insultati da uno così", ha tuonato ancora Caprarica oramai spazientito. "Non usiamo epiteti, non è il caso, meglio che parliamo da persone civili", è intervenuta nuovamente la Merlino mentre dall'altra parte Cremaschi continuava a provocare l'interlocutore. "Se devo sentire questa gente...", ha commentato in sottofondo il giornalista convinto che quanto stava dicendo il sindacalista non potesse stare né in cielo né in terra.

Per Cremaschi prima o poi, nonostante nessuno voglia la no fly zone, "alla terza guerra mondiale ci si arriva". Da qui la sua conclusione: "Chi mi dice che bisogna fermare Putin, mi deve anche dire se si è davvero disposti ad arrivare alla guerra nucleare". Inutile dire che anche su questo Caprarica non si è trovato d'accordo.

Qui il video dello scontro tra Cremaschi e Caprarica a L'Aria Che Tira

