Striscia la Notizia, come inviare un messaggio ai potenti della Terra? "Inquadrate questo Qr code", ecco cosa fare

Mandare contemporaneamente milioni di messaggi di pace ai grandi della terra per spingerli a fermare la guerra? Striscia la Notizia si è posta questo obiettivo e l'ha condiviso con tutti i suoi telespettatori. L'inviato del tg satirico Marco Camisani Calzolari ha spiegato come partecipare utilizzando semplicemente lo smartphone e inquadrando un Qr Code.

"Quanto sarebbe bello far arrivare decine di migliaia di messaggi che chiedono la pace a quelli che comandano e che possono farla davvero? - ha chiesto l'inviato nel servizio -. Questo può avvenire grazie a Striscia. Avete presente Twitter? È il social che permette a chiunque di fare un messaggio in cui viene citato un altro account, un nome di qualcuno. E quando il messaggio viene pubblicato, chi viene citato riceve un avviso che qualcuno ha scritto il suo nome su un tweet".

Striscia la Notizia, l'iniziativa per la pace: il video del servizio

Di qui l'iniziativa: "Adesso possiamo far arrivare anche noi centinaia di migliaia di messaggi ai grandi della terra che potrebbero andare verso la pace ma che magari hanno bisogno di una spinta per farlo". Poi ha spiegato nel dettaglio come fare: "Basta inquadrare questo Qr code col vostro smartphone - ha detto, mostrando il codice - e si aprirà una pagina con un tweet pronto che bisognerà solo pubblicare: un messaggio in inglese con scritto "vogliamo la pace". Abbiamo citato gli account di chi potrebbe essere indeciso sul da farsi in questo momento. Ci sono l'account russo, quello americano, quello cinese, quello bielorusso, quello della Nato e Boris Johnson". Alla fine ha avvisato: "Tranquilli, questo Qr code non contiene virus".

