Uomini e Donne, "gli scatoloni sono già pronti": Andrea Nicole, vita stravolta all'improvviso

A Uomini e Donne tornano a parlare Andrea Nicole e Ciprian Aftim, molto vicini alla convivenza. La notizia, tra l'altro, piace abbastanza al pubblico del format di Maria De Filippi in onda su Canale 5. “Ci dobbiamo solo organizzare”, dice Andrea Nicole. Il finale a Uomini e donne è stato più bello del previsto con un vero e proprio fuoriprogramma che ha lasciato tutti senza parole: Andrea Nicole e Ciprian Aftim "vissero felici e contenti". Proprio come nelle migliori favole. Il lieto fine c'è ed emoziona tutti.

DiPiù, uno dei settimanali in assoluto più amati dagli italiani, racconta la loro storia. “Abbiamo già visto una casetta perfetta per noi. Ci dobbiamo solo organizzare per il trasloco. Non posso quasi crederci, sto finalmente realizzando tutti i miei sogni. Gli scatoloni sono quasi pronti", svela Andrea Nicole al magazine di Osvaldo Orlandini. Per loro è un momento d’oro. “Sogniamo una casa tutta nostra”, dice ancora nel corso dell'intervista.

“Dopo avere desiderato per tanto tempo l’amore, quello vero, ora non vedo l’ora di viverlo pienamente. Visto che io abito a Milano e Ciprian a Roma, per noi è difficile viverci nella quotidianità e dunque sogniamo una casa tutta nostra per una vita insieme. Dove? A Roma: io al momento non ho un lavoro fisso, mentre Ciprian è personal trainer e fisioterapista e per lui sarebbe più difficile spostarsi”. Ma non mancano momenti di tensione dopo l'annuncio di Andrea Nicole, che sui social dice di non esser stata bene. L’ex tronista di Uomini e Donne parla di una brutta nottata, da dimenticare. Eppure si tratta di qualcosa di momentaneo, come può capitare. Nulla di più.

