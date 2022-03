Uomini e donne, Andrea Nicole e il dramma privato: "Pregate per me, nelle ultime 14 ore..."

07 marzo 2022 a

"Nelle ultime quattordici ore sono stata male, spero di stare meglio domani. Pregate per me”. Andrea Nicole, ex tronista di Uomini e donne, ha fatto questo annuncio sui social, facendo preoccupare i suoi seguaci. La giovane non ha specificato che tipo di problema abbia, anche se pare si tratti di malanni fisici. Le sue parole, insomma, sono state poche ma significative.

La Nicole si apre spesso con i suoi fan su Instagram. Proprio qualche giorno fa, infatti, ha parlato del suo rapporto con se stessa, soprattutto nel periodo tra l’infanzia e l’adolescenza, e anche del percorso che ha deciso di intraprendere. In particolare, ha confessato di essere molto fiera di se stessa, affermando anche di aver sempre saputo chi fosse e cosa volesse diventare.

Ieri, invece, mentre guardava la puntata di Amici su Canale 5, l'ex tronista ha fatto sapere di essersi sentita parecchio toccata dalla storia del ballerino Christian Stefanelli. Quest'ultimo ha avuto la maglia per andare ufficialmente al Serale di Amici dopo una settimana piuttosto complicata. L'allievo di Raimondo Todaro, infatti, ha piú volte paventato l’idea di andarsene perché rimasto senza stimoli e in difficoltá. Andrea Nicole, allora, ha spiegato di essersi emozionata parecchio per la conversazione che il ragazzo ha avuto con la madre, che alla fine lo ha convinto a restare.

