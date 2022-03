Striscia la Notizia, Danilo Toninelli umiliato da Lucci: "La mediazione tra M5s e intelligenza...", una frase per asfaltarlo

16 marzo 2022 a

Ancora una volta Striscia la Notizia si prende gioco dei politici. Nella puntata in onda mercoledì 16 marzo su Canale 5, Enrico Lucci torna a braccare esponenti del Partito democratico, della Lega e del Movimento 5 Stelle. Ma è soprattutto sui grillini che si concentra il tg satirico di Antonio Ricci. Dopo aver fermato Graziano Delrio, Barbara Lezzi, Simone Pillon e Giuseppe Fioroni, Lucci si presenta da Danilo Toninelli. Il motivo? La mediazione.

La stessa parola secondo l'inviato che sentiamo ripetere di continuo come possibile soluzione del conflitto tra Russia e Ucraina. Così la domanda viene rivolta direttamente all'ex ministro: "Ma la mediazione tra i 5 Stelle e l’intelligenza invece è mai possibile?", chiede mentre Toninelli non può che stare al gioco: "È ancora in corso un braccio di ferro".

Il grillino era già stato protagonista di Striscia. Mesi fa il programma aveva mandato in onda un siparietto di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu a DiMartedì. Qui i due scherzavano sull'ultima opera del pentastellato: "Toninelli ha scritto un libro che si intitola Non mollare mai - premette Luca -. Che è quello che gli dice sua moglie quando tira su il piumone". Una battutaccia rilanciata poi su Canale 5.

