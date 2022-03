Striscia la Notizia, Taylor Mega completamente nuda: "Lo farei sempre", immagini da censura in prima serata

17 marzo 2022 a

Qui Striscia la Notizia, Canale 5, dove torna la celeberrima rubrica Fatti e Rifatti. Nella puntata di mercoledì 16 marzo condotta da Gerry Scotti e Lorella Cuccarini (presenza straordinaria al posto di Francesca Manzini, colpita dal Covid) ecco che nel mirino ci finisce Taylor Mega, la meravigliosa e biondissima influencer.

E il copione della rubrica non cambia. "Beauty, costume e senza costume", commenta la voce fuori campo di Gerry Scotti. E poi eccola, Taylor, senza veli mentre afferma in favor di telecamera: "Mamma la bellezza di girare nudi, starei sempre nuda, h24. Mi dà un senso di libertà". Parole riprese da Gerry Scotti che fa ironia sulla tendenza della influencer "a restare sempre scoperta". Poi le battute sul fisico statuario "frutto di lunghe sessioni di allenamento. È una che si è fatta un sedere così".

Fatti e Rifatti prosegue con la consueta carrellata di strani momenti televisivi, partendo dalle "sbroccate" di Taylor Mega, compreso il durissimo litigio con Antonella Elia, che le urlava: "Non è vero che dobbiamo essere tutte mign***". E ancora, la diretta super-cult con Barbara D'Urso in cui appariva visibilmente sbronza, tanto da cadere dalla sedia.

Infine, si arriva al "super-scanner-test: labbra e seno hanno insospettito il computer. Vero Taylor? E in effetti, fu lei stessa ad ammettere di essersi rifatta entrambi", spiega Scotti "Come Taylor, anche il seno è un fenomeno in continua espansione", conclude sornione Gerry Scotti prima di proporre la versione "al maschile" di Taylor Mega.

Striscia la Notizia, Taylor Mega a Fatti e Rifatti: il servizio

