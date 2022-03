Detto Fatto "non viene cancellato ma...", che fine fa Bianca Guaccero: l'ultima esplosiva indiscrezione

Francesco Fredella 17 marzo 2022 a

La rivoluzione a Rai 2 sta per arrivare. Detto Fatto, il programma del pomeriggio, resta. Ma Bianca Guaccero potrebbe non esserci. Nelle ultime ore si era addirittura parlato di un cambiamento netto con l'arrivo in quella fascia di Pierluigi Diaco. Tutto, adesso, sembra essere cambiato. L'indiscrezione arriva da TvBlog, uno dei siti più affidabili sui retroscena della televisione. Il pezzo è firmato da "Hit", una vera e propria talpa che avrebbe raccolto alcune informazioni dagli insider Rai.

Solo poche settimane fa si parlava della chiusura di Detto Fatto, che invece adesso risulterebbe confermato nel palinsesto autunnale di Rai 2. I dubbi riguardano la conduttrice. Il programma, sempre secondo TvBlog, cambierà orario. "La trasmissione dovrebbe andare in onda a partire dalle 17, preceduto rispettivamente dalla rubrica Ore 14 di Milo Infante e dalle 15:15 dal nuovo programma di Pierluigi Diaco. Su quest’ultimo, fra l’altro, non abbiamo conferme in termini di titolo, anche se pare si chiamerà Signora Mia", scrive il sito Gossip e tv riprendendo in mano l'indiscrezione di TvBlog.

Che a settembre torni Detto Fatto, insomma, è sicuro. Ma non si sa ancora altro. Pare, sempre da rumors, che Bianca Guaccero debba dire addio alla trasmissione per approdare da Milly Carlucci. Quest'ultima avrebbe messo gli occhi su di lei per la prossima edizione di Ballando con le stelle. Ma non si sa ancora nulla sulla trattativa in corso, che è blindatissima. Secondo alcuni insider, invece, Bianca sarebbe nel cast de Il Cantante mascherato (sotto mentite spoglie con l'identità della Medusa), ma non ci sono conferme.

