Belve, Valeria Marini spiazzante: "Mia madre mi ha fatto abortire a mia insaputa", quello che nessuno sapeva

"A 15 anni mia madre mi ha fatto abortire a mia insaputa". Valeria Marini ha fatto questa confessione spiazzante a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. La showgirl ha fatto luce su un aspetto sconosciuto della sua vita privata: "Non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza, sono andata in una clinica privata sì, ero molto ragazzina, però mia mamma l’ha fatto per il mio bene, perché comunque questo amore che avevo per questa persona non era non sano, lui era una persona molto violenta, quindi diciamo che è stato un atto d’amore di mia madre".

E quando la conduttrice le ha chiesto quale sia stata la sua reazione dopo aver saputo la verità, la Marini ha risposto in maniera sincera e schietta: "L'ho cancellato dalla memoria perché ho sofferto molto sia fisicamente sia psicologicamente, sicuramente è stata una cosa che poi mi è rimasta dentro, una ferita". "Il fatto che sua mamma avesse deciso per lei non le è sembrato una violenza?", le ha domandato la Fagnani. E lei: "No, perché mi ha cambiato la vita, mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere legata a una persona che non mi amava e mi faceva del male e quindi non posso fare altro che ringraziarla". Adesso invece la showgirl, come lei stessa ha confessato, desidererebbe avere dei figli.

Nel corso dell'intervista, la Marini ha parlato della sua carriera, che ha vissuto alti e bassi, e anche della famosa lite con Pamela Prati: "Sì, mi ha graffiato e porto ancora i segni, ma non voglio parlarne”. Infine, parlando del film scabroso girato con Bigas Luna, "Bambola", nel quale c'è una scena con le anguille, la showgirl ha detto: "Doveva essere una scena erotica, mamma mia allucinante...Che puzza il pesce”.

