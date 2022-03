Striscia la Notizia, Francesca Pascale come non si era mai vista prima: spunta una foto (molto) scomoda

19 marzo 2022 a

Francesca Pascale è una delle nuove protagoniste della rubrica di Striscia la Notizia sui sosia. A chi somiglia l'ex compagna di Silvio Berlusconi? Pare che abbia molti tratti in comune con Britney Spears. Anzi, le due sembrerebbero essere proprio due gocce d'acqua. "Britney Spears, popstar degli anni Duemila e idolo delle ragazzine, ha spopolato con successi planetari e di recente si è parlato di lei nelle cronache per una controversia patrimoniale col genitore - spiega Gerry nel servizio -. Somiglia proprio a Francesca Pascale, che per anni è stata accanto al presidente in occasioni mondane e istituzionali".

Secondo Striscia le due sembrerebbero addirittura "due sorelle gemelle, stessi zigomi, stessi occhioni sorridenti e un sorriso smagliante. Due gocce d'acqua con una sola differenza: la prima si è allontanata dal papà, l'altra dal papi", ha continuato Scotti.

Qui la rubrica dei sosia di Striscia la Notizia

Altro protagonista della seguitissima rubrica è l'attore Massimiliano Benvenuto, di recente apparso nella fiction di successo "Fosca Innocenti" su Canale 5 con Vanessa Incontrada come protagonista. "Sembra proprio Andrea Pirlo, calciatore ed ex allenatore della Juve - ha detto Lorella Cuccarini nel servizio del tg satirico -. Stesso ciuffo, stesso sguardo accigliato e barba da maschio alfa".

