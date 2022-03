Non è l'Arena, l'azzardo di Massimo Giletti: missione in Ucraina. Anticipazioni clamorose: cosa andrà in onda

19 marzo 2022 a

Guerra in Ucraina. E Massimo Giletti va sul fronte. Il tutto verrà trasmesso nella puntata di Non è l'Arena in onda su La7 domenica 20 marzo. Il conduttore torna alle origini, al lavoro di inviato, in un lungo viaggio nelle zone di guerra. Un racconto toccante con immagini, testimonianze dirette e collegamenti con gli inviati dagli altri fronti del conflitto.

Dunque, nella puntata di domani, la crisi russo-ucraina da molteplici altri punti di vista: basta la diplomazia a fermare la guerra? E su quali punti l’Ucraina sarebbe disposta a dialogare con la Russia? E ancora, si parlerà dello scontro tra pacifisti ed interventisti, oltre che del ruolo che potrebbe giocare la Cina nella risoluzione del disastro in corso.

E ancora, un'inchiesta sugli oligarchi russi vicini a Vladimir Putin e colpiti dalle sanzioni. Con una serie di interviste esclusive, Giletti promette di svelare quali oligarchi hanno fatto affari in Italia. Quindi un focus sempre sulle sanzioni: quanto possono colpire a livello economico l'Italia.

Dunque, l'analisi di un fenomeno molto peculiare e però sotto gli occhi di tutti: quello dei no-vax che si sono trasformati in sostenitori di Putin. Tanti gli ospiti che interverranno durante la serata: Tommaso Cerno, Nicola Fratoianni, Alessandro Sallusti, Giorgio Cremaschi, Vladislav Maistrouck, Ekaterina Shevliakova, Claudio Locatelli, Mimosa Martini, Sandra Amurri, Alan Friedman, Irina Raschina, Lucio Pompili, Luca Telese, Francesco Amodeo, Lesia Romaniv e Ugo Mattei, fanno sapere dalla redazione di Non è l'Arena.

