Non è l'Arena, "avete sentito Giletti?". La reazione alle parole di Povia su Zelensky: conduttore demolito

15 marzo 2022 a

a

a

"Molti hanno riso per Povia, per il quale Zelensky dovrebbe 'abdicare al trono, subito', ma pochi hanno notato la reazione del conduttore, Giletti: 'Questo sarà un tema di discussione'. Ma cosa? Il trono, l'abdicazione o l'ignoranza di un cantante - combattente e reduce dal fronte No Vax - che viene invitato nel regno dei talk show per spiegarci la guerra?". Così Sebastiano Messina, sulla sua consueta rubrica su Repubblica, commenta l'ospitata di Povia nel talk di La7 e le sue dichiarazioni sul presidente ucraino.

"Cavernicolo senza cervello". Povia delira sui gay, Vladimir Luxuria lo massacra: volano gli stracci

Un dibattito che ha visto coinvolti il cantante, l'eurodeputata Alessandra Moretti e Alan Friedman. Ma il vero protagonista è stato Povia con le sue dichiarazioni su Zelensky da lui scambiato per un re e non per un presidente di una Repubblica. Già in diretta, domenica 13 marzo, Alan Friedman aveva reagito alle parole del cantante con smorfie e faccine e adesso Sebastiano Messina attacca Giletti che con quella sua dichiarazione ha avallato lo sfondone di Povia.

Dito medio in faccia ad Alessandra Moretti. Povia si alza e scatena l'inferno: piddina demolita da Giletti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.