Non è l'Arena, Massimo Giletti sotto-choc a Odessa: "L'odore della morte", a cosa si è trovato davanti

20 marzo 2022 a

a

a

"Volevo realizzare una puntata lontana dal bla bla dei salotti", ha spiegato Massimo Giletti. E così, eccolo in diretta da Odessa, in Ucraina, laddove c'è la guerra scatenata da Vladimir Putin. Già, la puntata di Non è l'Arena di questa sera, domenica 20 marzo, in onda su La7, sarà una puntata speciale tutta dedicata al conflitto, con Giletti tornato al primo mestiere, quello di inviato sul fronte.

L'azzardo di Massimo Giletti: missione in Ucraina. Anticipazioni clamorose: cosa andrà in onda

E al Corriere della Sera anticipa alcuni contenuti della puntata e con un filo dsi voce spiega: "Mi sento addosso l'odore acre della morte". "Continuano a estrarre corpi. Molti sono giovanissimi". Dunque, il conduttore aggiunge: "Mi ha turbato molto l'insistenza di alcune soldatesse sopravvissute: Filmate questi corpi, dovete mostrarli al mondo, capite perché c'è bisogno di una no-fly zone? hanno implorato", racconta il conduttore di Non è l'Arena.

"Solo scemenze". Repubblica dichiara guerra a Massimo Giletti: "Ecco che roba è"

Quindi, Giletti motiva ulteriormente la sua scelta di esporsi ai rischi del fronte: "Credo che chi vuole raccontare la guerra debba vederla. Quando vedi con i tuoi occhi, raccogli elementi di riflessione che sfuggono a chi sta in studio, bello comodo. Incontrare la gente è fondamentale: Vladimir Putin non lo vedo sullo schermo, ma negli sguardi delle persone qui", conclude Massimo Giletti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.