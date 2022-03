Striscia la notizia, Michelle Hunziker si presenta così: scollatura e spacco estremi, roba da censura

21 marzo 2022 a

Michelle Hunziker si presenta così nella puntata del 21 marzo di Striscia la notizia su Canale 5. Un vestito beige cortissimo, con scollo esagerato e spacco estremo sulle gambe. Ovviamente la bella conduttrice di origine svizzera indossava un paio di tacchi a spillo giallo canarino. Roba da far girare la testa a tutti, Gerry Scotti in primis che sembra subire il suo fascino.

Qui il video di Michelle Hunziker a Striscia la notizia

Del resto, da quando Michelle si è lasciata con Tomaso Trussardi sembra aver ritrovato la gioia accanto al medico ed ex concorrente del Grande Fratello Giovanni Angiolini. I due sono stati immortalati insieme durante un fine settimana in Sardegna che i due hanno trascorso tra passeggiate, visita a una cantina. Poi quel bacio, che non sfugge ai paparazzi. A metà gennaio Michelle Hunziker aveva ufficializzato la separazione dal marito Tomaso padre delle sue figlie Sole e Celeste. Il settimanale Gente mette chiarezza al gossip che circolava già da alcuni giorni. Adesso sembra davvero ufficiale.

Video su questo argomento "Quando ha conosciuto Naomi". Michelle Hunziker addio: le voci sulla "nuova fiamma" di Tomaso Trussardi

Papà operaio e mamma segretaria, Giovanni, che è nato nel 1981, proviene da una famiglia semplice ma molto unita. Lisa, in una intervista di qualche tempo fa al quotidiano La Nuova Sardegna, rivelò: "Ha sempre cercato di dare il massimo per dimostrare a nostro padre, orfano molto presto e con ben sette fratelli, che anche lui aveva la sua stessa forza di volontà. Ha studiato come un pazzo laureandosi con il massimo dei voti e senza mai gravare sulla famiglia: ha sempre fatto mille lavori per mantenersi agli studi". Inoltre Giovanni sarebbe molto "sensibile".

