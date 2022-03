Silvia Toffanin sconvolta da Dasha Dereviankina: "Mio padre nel Donbass non può uscire di casa, i soldati..."

26 marzo 2022 a

Dasha Dereviankina è una modella ucraina che è conosciuta in Italia per essere legata sentimentalmente a Stefano Sala. La 27enne è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, dove ha condiviso la paura per la sua famiglia che si trova ancora in Ucraina. Ormai è più di un mese che la Russia ha lanciato un’offensiva per conquistare l’intero paese, ma gli ucraini continuano a resistere nonostante le centinaia di vittime civili.

I familiari di Dasha si trovano nel Donbass, la zona più colpita nonché quella che ha offerto la scusa a Vladimir Putin per invadere l’Ucraina. “Sono otto anni che siamo in guerra - ha rimarcato la modella - sembrava che si stesse risolvendo ma è tornato come prima. Anche io ho vissuto i bombardamenti”. Poi Dasha ha spiegato in che condizioni sono costretti a vivere i suoi familiari: “Sono vicini alla catastrofe, non c’è acqua e vanno con i cestini al fiume. I negozi sono vuoti. Mia nonna vive senza riscaldamento e fuori fa meno 10 gradi. Mio papà ha 51 anni e non può andare via dal Paese. Cerca di non uscire di casa perché li arruolano per strada”.

La modella ha poi raccontato come ha vissuto la crisi del 2014: “Per me è stato scioccante. Stavo in Turchia e quando sono tornata a Kiev per fare lo scalo mia madre mi ha detto che avevano bombardato l'aeroporto. Sono stata cinque mesi fuori e quando sono rientrata non riconoscevo la mia città”.

