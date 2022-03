Verissimo, Sophie Codegoni umilia Fabrizio Corona: "Cos'ho scoperto dopo il GfVip", Toffanin di sasso

Francesco Fredella 21 marzo 2022 a

Lui, lei e l'altro. Stavolta, non stiamo parlando di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, ma di Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Fabrizio Corona. Proprio lui che torna a galla dopo il Gf vip. Perché? Ve lo diciamo subito.

Fabrizio Corona avrebbe avuto una storia con la Codegoni e tempo fa ha fatto uscire delle loro foto: la bella Sophie, secondo l'ex re dei paparazzi, non l'avrebbe mai dimenticato. “Io a lui devo tanto, abbiamo un rapporto lavorativo e con me è sempre stato carino. Sì abbiamo avuto un flirt, ma io adesso amo Alessandro“, aveva detto la Codegoni durante il Gf vip. Insomma, una vera ammissione che non ha lasciato spazio a dubbi.

A Verissimo, però, Sophie ha svelato di aver chiuso tutti i rapporti con Fabrizio Corona. Definitivamente. "Com’è la situazione attuale con lui? Io avevo un rapporto di amicizia e di lavoro con lui. Ad oggi questo non c’è più. Quando sono uscita mi sono informata e ho scoperto che tante cose lavorative non sono state fatte, quindi ho interrotto qualsiasi tipo di rapporto. Ad oggi da parte sua ci sono frecciatine sui social e tanti tentativi di sminuire quello che siamo. Fabrizio Corona lo ricorderò come una persona meravigliosa perché per me ha fatto tanto. Quindi su questo nulla da dire. Però è stata una grandissima delusione, che continuasse a fare le sue storie dove critica. A me non interessa minimamente parlare con lui e nemmeno di lui perché è quello che vuole”. ha raccontato a Silvia Toffanin.

Adesso, sta vivendo una bellissima storia d'amore con Alessandro Basciano, che dice di aver incontrato Corona. “Quando ho visto le foto di Chi me la sono presa. A dire il vero non è che mi sono arrabbiato perché lei in passato ha avuto a che fare con lui, però perché lui ha sminuito la mia immagine dicendo che non ero all’altezza di Sophie. Quando ci siamo incontrati fuori dalle telecamere mi ha svelato che si trattava solo di hype. Adesso sui social continua a spararle e non si è fermato ancora“, ha concluso.

