Ilary Blasi? "Pare che Silvia Toffanin...": quella clamorosa confessione su Pier Silvio Berlusconi

Un'amicizia ventennale quella che lega Ilary Blasi a Silvia Toffanin. Le due si sono conosciute nel 2000, quando sono entrate a far parte del cast di Passaparola come "letterine". E anche se da quel momento è passato tantissimo tempo, le due non si sono mai perse di vista. Il loro rapporto continua a essere molto forte. "Ci conosciamo da prima di conoscere i nostri uomini", hanno detto in qualche intervista, come ricorda Vanity Fair.

Pare, infatti, che sia stata Ilary la prima a cui la Toffanin ha parlato del suo rapporto con Pier Silvio Berlusconi. Uguale la Blasi, che aveva confidato a Silvia - prima che a tutti gli altri - i suoi sentimenti per Francesco Totti. Ed è sempre alla conduttrice romana che la Toffanin svela di essere incinta del secondo figlio nel 2015. Fu Ilary a far vuotare il sacco all'amica nel salotto di Verissimo. Le due sono così amiche che spesso organizzano cene e weekend per stare da sole insieme. Basti pensare che al matrimonio di Michelle Hunziker si presentarono assieme - senza i rispettivi partner - mentre qualche tempo fa si sono regalate pure un viaggio a Dubai.

Non sorprende, quindi, che la Blasi abbia deciso di parlare dell'attuale gossip sulla rottura col marito proprio nel salotto dell'amica a Verissimo. La conduttrice comunque ha smentito tutto: "E'stato un accanimento mediatico, il nostro pensiero è andato ai nostri figli. Da quando mi sono fidanzata con Totti, ogni tot di anni e sempre nella stessa modalità, sono uscite questo tipo di illazioni, più o meno pesanti, è sempre successo".

