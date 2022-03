Arisa, la verità su Vito Coppola: "Il nostro rapporto? Non possiamo definirlo perché...", dettagli intimi

27 marzo 2022 a

"Noi non possiamo definire il nostro rapporto perché cambia continuamente": Arisa torna a parlare di Vito Coppola da Mara Venier a Domenica In su Rai 1. I due si sono conosciuti a Ballando con le stelle, dove poi hanno trionfato conquistando il primo posto. "Vito è un ragazzo di un intelligenza pazzesca e questo fa si che io lo adori particolarmente", ha continuato la cantante.

I due, quindi, non hanno ancora chiarito di che natura è il rapporto che li lega. Hanno solo parlato di relazione "in continuo cambiamento". La conduttrice ha dato la sua benedizione alla coppia, dicendo di essere felice per Arisa: "Non sai la mia gioia nel vederti così perché io so quello che c’è stato prima, è un messaggio da dire a tutte le donne è che poi si può rinascere".

Arisa, poi, ha anche risposto al suo ex fidanzato Andrea De Carlo, che nei giorni scorsi aveva lanciato delle frecciatine contro la coppia, insinuando che tra di loro fosse tutto finto. L'artista ha risposto pubblicando una foto insieme a Vito e scrivendo: "In faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà”. Una frase della celebre canzone di Francesco De Gregori "La donna cannone".

