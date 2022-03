Verissimo, Katia Ricciarelli positiva al Covid dopo il GfVip: "E' stato terribile". E su Signorini...

27 marzo 2022 a

"Appena uscita dalla casa ho preso il Covid, è stato terribile": Katia Ricciarelli, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato dei momenti successivi alla fine dell'esperienza nel GfVip. La soprano, in particolare, ha smentito eventuali liti col conduttore del reality Alfonso Signorini. Dopo l'uscita dalla casa, infatti, la cantante non era presente in studio. E per questo molti telespettatori hanno ipotizzato che avesse litigato con il presentatore.

"In molti hanno pensato che avessi litigato con Alfonso, ma non è possibile: io lo adoro! - ha continuato la Ricciarelli nel salotto della Toffanin -. Conduce benissimo, parla benissimo, come faccio a litigare con lui?". La soprano spesso è stata attaccata per i modi duri e diretti avuti nella casa. A tal proposito, l'ex gieffina ha spiegato: "Sono stata criticata, ma sono stata sempre me stessa".

Dopo la fine del programma, Katia ha ammesso: "Speravo vincesse Soleil, l'ho detto più volte, lei lo sa. Poi, nella finale, puntavo su Davide ma alla fine ha vinto Jessica". Fin dall'inizio del programma, in effetti, la Ricciarelli ha stretto una forte amicizia con la Sorge, che poi ha definito "una ragazza debole, da proteggere. E' sempre attiva, mi ricorda me da giovane".

