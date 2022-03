Le Iene, Belen Rodriguez e il seno in libertà: "nudo" su Italia 1, da impazzire

31 marzo 2022 a

Belen Rodriguez, al timone de Le Iene su Italia 1 insieme a Teo Mammuccari, ha fatto impazzire tutti ieri sera. La showgirl argentina, infatti, si è presentata con un abito lilla che ha lasciato i telespettatori e i seguaci della modella a bocca aperta. Si tratta di un tubino lilla con dettagli bianchi molto stretto, che mette in risalto il suo fisico scolpito e le sue forme.

Sul bordo della gonna si intravede poi un fiore argento che le mette in risalto le gambe. Parecchio valorizzato dall'abito anche il decollete della Rodriguez, esaltato pure da un doppio reggiseno a vista. Il vestito infatti è molto scollato. I capelli invece sono lisci e acconciati dietro le spalle. A corredo un bracciale, degli orecchini e una collana tutti in oro bianco e brillanti.

Tanti i commenti di apprezzamento sotto le foto che Belen ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Scatti in cui la showgirl appare proprio con il look scelto per la puntata de Le Iene. Un follower per esempio le ha scritto: "E niente...come si fa a non ammirarla, sei bellissima Belen, come poche". Un altro invece: "Sei divina sempre, più passa il tempo e più la tua bellezza cresce, così come la tua professionalità!".

