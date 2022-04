Striscia la notizia, Roma bestiale: sottopassaggio horror, cosa succede in diretta alle spalle dell'inviata

01 aprile 2022 a

L'inviata di Striscia la notizia, Chiara Squaglia, si trova a Roma per parlare di un sottopasso ferroviario che crea gravi disagi sia ai pedoni che ai ciclisti, per i quali passare di lì si rivela particolarmente pericoloso. E la situazione peggiora ulteriormente in caso di pioggia. Ma non solo. Nel servizio andato in onda venerdì primo aprile ad un certo punto, dietro alle spalle dell'inviata spunta pure un carretto trainato dai cavalli. Una roba davvero sconcertante.

Qui il video di Striscia la notizia sul sottopassaggio pericoloso della Capitale

"In via delle Capannelle, tra Tuscolana e via Appia Nuova il sottopasso crea molti problemi". "Bisogna affrontare qualsiasi ostacolo, pure i cavalli", denuncia un cittadino. Ed è pericoloso soprattutto se si hanno bambini piccoli o passeggini. "Ho avuto paura", racconta una mamma, "non lo faccio più".

La protezione civile in diversi casi ha dovuto chiudere il sottopassaggio perché "quando piove si crea una piscina", "si allaga tutto", racconta un'altra cittadina.

Intanto il Comune dice che provvederà e Ferrovie di Stato conferma che c'è già un progetto per metterlo in sicurezza.

