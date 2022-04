Giancarlo Magalli, la figlia Michela-choc: "Maniaco del controllo, 20 telecamere per spiarmi. Sono scappata di casa"

04 aprile 2022 a

Confessioni che fanno discutere, e parecchio, quelle di Michela Magalli a Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai 1. Confessioni sul padre che, per inciso, era insieme a lei in studio dopo aver condiviso l'esperienza del Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci sempre sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini.

"Abbiamo passato due mesi chiusi dentro la Lumaca, la maschera l’ha scelta Milly", hanno spiegato. "Io facevo la parte più faticosa", ha detto Michela. E il papà: "Lei era dietro con due maniglioni e doveva sculettare". Una sintesi efficace.

Dunque, gli aneddoti sul passato. Parte Giancarlo: "Di mia figlia Michela? So solo quello che mi vuole far sapere". Quindi, le parole toccanti di lei: "Papà e mamma sono due precisini e mi hanno trasmesso questa cosa, sono fissati col controllo. Io aveva 15 anni ed era l’età della ribellione". E infatti, rivelano padre e figlia, Michele ad un certo punto era scappata di casa, rifugiandosi da amici. Tanto che Giancarlo Magalli ha ammesso che per controllare la figlia aveva installato la bellezza di venti telecamere all'interno della casa.

I rapporti tra i due sono comunque ottimi. Al termine dell'intervista ecco che lei ci prova: "Visto che mi sono avvicinata al tuo mondo e son venuta qui con te, puoi avvicinarti al mio e possiamo farci un tatuaggio insieme". "Ma tu sei pazza!", taglia corto Giancarlo Magalli.

