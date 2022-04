Don Matteo, Nino Frassica: "Stavo per morire sul set, Terence Hill mi ha salvato la vita". Il giorno più nero in Rai

05 aprile 2022 a

a

a

"Ho rischiato di morire sul set di Don Matteo, Terence Hill mi ha salvato": questa confessione da brividi arriva da Nino Frassica, che interpreta il maresciallo Cecchini nella fiction di successo di Rai 1. In un'intervista al settimanale DiPiù, l'attore ha raccontato: "Dovevamo girare una scena sopra il tetto di una casa, io e lui. Era pure notte. A un certo punto sono scivolato. Stavo per precipitare di sotto ma Terence mi ha immediatamente afferrato e mi ha salvato la vita".

"Come se ne andrà Terence Hill". Don Matteo, una clamorosa soffiata a poche ore dalla messa in onda

Frassica e Hill sono legati da una profonda amicizia, nata proprio sul set, dove per circa 12 anni hanno lavorato fianco a fianco, fino all'addio di Terence, che quest'anno lascia la serie. L'attore non ha specificato quando è avvenuto il pericoloso incidente ma si è detto molto grato per il tempestivo intervento del collega: "Se fossi caduto di sotto sarei morto. Ma Terence mi ha tenuto stretto e ancora oggi lo ringrazio e con me lo ringrazia anche mia moglie. Ancora oggi, quando ricordiamo quell'episodio, le vengono i brividi".

"Fuggita a gambe levate". Drusilla Foer umilia la Rai: indiscrezioni (strepitose), figuraccia a Viale Mazzini

Intanto il suo personaggio continua a intrattenere gli appassionati telespettatori di Don Matteo, che in questa stagione dovranno digerire il passaggio di testimone tra Terence Hill e Raoul Bova. Quest'ultimo interpreterà un nuovo personaggio, Don Massimo.

"Promossa in prima serata", il colpaccio di Drusilla Foer: clamoroso in Rai, quale programma le affidano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.