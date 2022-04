Striscia la notizia, orrore al mercato del pesce. Cosa finisce sulle nostre tavole

07 aprile 2022 a

A Striscia la notizia, su Canale 5, nella puntata del 7 aprile va in onda un inquietante servizio sul pesce che compriamo al mercato e che finisce quindi sulle nostre tavole. Bene, sappiate che purtroppo in molti casi non vengono rispettate le norme per la corretta conversazione dei prodotti.

L'inviato Jimmy Ghione si trova a Fiumicino (Roma) nei pressi del mercato del pesce perché alcuni acquirenti non rispettano la normativa vigente riguardanti la catena del freddo da rispettare per motivi sanitari. Molti di questi, purtroppo, sono gestori di ristoranti e non hanno gli strumenti idonei per far sì che il pesce non si scongeli.

Qui il servizio di Jimmy Ghione per Striscia la notizia al mercato di Fiumicino, vicino a Roma

I diretti interessati non sembrano preoccuparsi più di tanto delle conseguenze della mancanza di rispetto delle norme, piuttosto sono preoccupati di non incorrere in controlli e sanzioni...

