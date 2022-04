Bianca Berlinguer e Franco Di Mare si insultano liberamente? "Il prossimo settembre...": ora tutto torna

07 aprile 2022 a

Continua a tenere banco quanto accaduto a Cartabianca, dove Alessandro Orsini ha scatenato l'ennesimo putiferio con alcune le sue dichiarazioni sui “bambini felici in dittatura”. Parole che hanno accentuato la spaccatura i tra Franco Di Mare e Bianca Berlinguer, con il direttore di Rai3 che ha preso posizione in maniera pesante contro il professor Orsini, le cui parole sono state bollate come “riprovevoli”.

Un intervento che non è piaciuto alla conduttrice di Cartabianca, che già l’anno scorso si era scontrata con Di Mare per riavere Mauro Corona, dopo che questo in trasmissione aveva dato della “gallina” alla Berlinguer ed era stato estromesso per decisione della direzione. Fatto sta che in questo momento la Berlinguer sente di avere le mani libere perché dal prossimo settembre Cartabianca non dipenderà più dalla direzione di Rai3, e quindi da Di Mare, bensì dalla direzione approfondimento che è gestita da Mario Orfeo e che sarà operativa dal prossimo giugno.

Quindi per ora la trasmissione della Berlinguer resta sotto il controllo di Di Mare, ma soltanto dal punto di vista nominale. E quindi non è un caso che la conduttrice si sia scagliata contro di lui: “Trovo bizzarro che il direttore di una rete della Rai prenda le distanze da una trasmissione della stessa rete perché non condivide le opinioni espresse, all’interno di un dibattito plurale, da uno degli ospiti. Opinioni, per altro, contestate assai efficacemente da altri presenti in studio. E trovo ancora più eccentrico che le idee del direttore di rete sulla concezione del pluralismo e sulle sue regole vengano comunicate a un’agenzia di stampa, senza che, ancora una volta, la stessa conduttrice sia stata consultata in merito”.

