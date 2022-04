Roberta Bruzzone mai vista: "Non me lo aveva detto...", in lacrime per il padre

13 aprile 2022 a

a

a

Roberta Buzzone è stata ospite a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone dove si è confidata sulla sua vita privata e sulla sua carriera. La criminologa, nota per la partecipazione al caso la Strage di Erba ma anche a il Processo di Avetrana, ha spiegato la ragione di questa passione per il suo lavoro e per la criminologia: “La parte più oscura dell’animo è quella in cui mi trovo più a mio agio. Per me non è un problema, quel tipo di dinamica non mi spaventa. Riesco a entrare nel funzionamento soprattutto di chi commetti atti estremi con una preoccupante facilità. C’è anche il senso di giustizia, se riesci a decodificare come funziona la mente di certi soggetti sospettati di aver commesso crimini molto gravi, è un contributo che dai a evitare che qualcun altro si faccia molto male. – continua- L’aspetto dell’ombra poi è quello che da spessore, persone troppo lineari sono poco interessanti a mio modo di vedere. Anche nella Divina Commedia la parte dell’Inferno è molto più divertente del Paradiso”.

Elisa Isoardi, il faccia a faccia che le sblocca la carriera? Rai, tam-tam impazzito

Nell’arco della sua carriera ha preso parte a svariati processi come quello dell’omicidio di Meredith Kercher, che così commenta: “Il processo mediatico è stato tremendo. La Vicenda giudiziaria ha avuto 5 gradi di giudizio, con la Cassazione che li ha assolti in maniera definitiva”. Ma anche a quello di Sara Scazzi, e a tal proposito dichiara: “Una delle figure che mi ha colpito in maniera negativa sotto il profilo del funzionamento psicologico complessivo e della personalità è Sabrina Misseri. Sacrificare un padre innocente, incapace di dare una versione affidabile e che le voleva bene in maniera straordinaria, utilizzarlo per farla franca è agghiacciante”.

"Avere limiti non mi piace. Dopo... ognuno a casa sua": Paola Barale, la rivelazione più intima

Proprio dal padre arriva un rvm in studio per la Buzzone, la quale si dichiara stupita dalle belle parole che spende per lei: “Non era permissivo, ma mi ha insegnato a stare al mondo. Glielo sto dicendo adesso, del resto lui è la prima volta che mi dice che mi vuole bene e quindi siamo uno a uno… Lui non è una persona molto espansiva”. Roberta poi racconta di un brutto periodo che ha vissuto a causa di una stalker, raccontando che riceveva in maniera quotidiana offese e menzogne su Facebook, le quali poi si riversavano nella sua vita privata. La Buzzone ha prontamente denunciato il tutto alle autorità: “Si è comportata in maniera agghiacciante e ne risponderà davanti al giudice”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.