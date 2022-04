Chi l'ha visto, calvario in tribunale per Federica Sciarelli: "Lo fanno solo per fermarmi..."

14 aprile 2022 a

a

a

Tutta la rabbia di Federica Sciarelli, la conduttrice di Chi l'ha visto su Rai 3. Uno sfogo, pungente, piovuto a poche ore dalla diretta dell'ultima puntata. Parole che la conduttrice ha speso nel corso di un'intervista a Tele Sette, colloquio in cui ha spiegato le insidie che il suo lavoro nasconde.

"Hai delle belle gambe, continua a metterla": il clamoroso consiglio a Federica Sciarelli dai piani alti della Rai

Già, perché le inchieste scottanti, le indagini, le ricerche degli scomparsi espongono Chi l'ha visto a numerose rappresaglie, alle cosiddette querele temerarie, presentate con il principale obiettivo di far desistere qualcuno dal fare qualcosa. "Sono veramente tantissime le querele che arrivano - ammette la Sciarelli -. E sono tutte per fermarmi".

"Ero in costume e...". Federica Sciarelli si presenta in studio così: look stravolto, telespettatori increduli | Foto

Dunque la conduttrice spiega di essere costretta ad andare spesso nell'ufficio legale della Rai, dicendosi dispiaciuta per l'extra lavoro a cui costringe gli avvocati di Viale Mazzini. E ancora, spiega che però lo stesso ufficio legale la rincuora dicendole che le tante querele sono la prova del fatto che stia facendo un buon lavoro. "In effetti ne vale la pena. Risolvere situazioni difficili o far riaprire indagini sono soddisfazioni impagabili", conclude Federica Sciarelli. Insomma, querela o non querela, lei e Chi l'ha visto? non mollano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.