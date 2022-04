Enrico Papi, Big show travolto: Papa Francesco e Via Crucis in trionfo, vola Bruno Vespa

16 aprile 2022 a

Brutte notizie per Enrico Papi e Mediaset dalla "guerra degli ascolti" del venerdì santo, la sera del 15 aprile. A stravincere il duello del piccolo schermo è stato un evento istituzionale e molto sentito come la Via Crucis, la diretta della cerimonia pasquale di Papa Francesco in Vaticano. Il Rito della Via Crucis ha conquistato 4.307.000 spettatori pari al 20.4% di share.

Grandissimo traino anche per Bruno Vespa e il suo Speciale Porta a Porta – La Via Crucis dell’Ucraina, che mescolando il tema della guerra e le parole di pace fortissime di Papa Francesco (che avrebbe anche dovuto modificare la sua omelia dopo le proteste delle autorità religiose di Kiev, contrarie alla presenza simultanea di una donna russa e una ucraina) ha ottenuto 2.451.000 spettatori pari al 13%. Non buono invece, come detto, il risultato per Canale 5 con Big Show, che ha registrato 1.783.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai3 Luigi Proietti detto Gigi è stato seguito da 1.030.000 spettatori con il 5.05%. Su Rete 4 Quarto Grado totalizza 1.176.000 spettatori (7.57%), su Rai 2 Noah arriva a 772.000 spettatori (4.19%) mentre su Italia 1 Rocky ha raccolto 717.000 spettatori (3.78%). Su La7 Propaganda Live – Diario di Guerra registra 492.000 spettatori pari al 3.16 per cento.

