Big Show, Enrico Papi e la rider di pizza con Gigi D'Alessio: "Vuol dire che...", rovinosi sospetti a Mediaset

Qualcosa non torna ai telespettatori di Big Show, il nuovo spettacolo del venerdì sera di Canale 5 condotto da Enrico Papi. Su Twitter i commenti sono variegati: molti apprezzano lo stile frizzante del presentatore, "risorto" dalle sue ceneri dopo un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo. Il ritorno a Mediaset, sottolineano molti, è il giusto premio per il suo talento. Al centro delle polemiche però c'è il siparietto sul palco con Gigi D'Alessio.

Il forma di Papi si regge sulla "sorpresa". Personaggi comuni, in gergo tecnico "Nip" contrapposti al Vip del Grande Fratello, messi a contatto con situazioni inattese gomito a gomito con i loro idoli. Dopo Andrea Pucci e Katia Follesa, alla guida delle prime due edizioni, tocca ora a Papi, re delle improvvisazioni già visto su Tv8 con Name thay tune - Indovina la Canzone e Guess My Age – Indovina l’Età. Eppure c'è chi parla di puzza di bruciato: nel programma poco sarebbe effettivamente "improvvisato", a cominciare dal coinvolgimento delle persone comuni.

La prova? La reazione di una ragazza, rider di una pizzeria, che pensando di consegnare pizze a un convegno si ritrova sul palco con Gigi D'Alessio. Apparentemente tranquillissima e a suo agio, a un certo punto chiede con nonchalance di potersi togliere la mascherina. Una serie di atteggiamenti che sollevano più di un dubbio nei (sospettosi) telespettatori di Canale 5. "Il fatto che abbiano consentito l’accesso in studio a una ragazza a cui hanno tolto la mascherina, nonostante i protocolli, implica che in giornata sia stata tamponata. È evidente che lei fosse al corrente di quel che avrebbe fatto e che il programma sia organizzato", si legge su Twitter. O ancora: "C'è la sensazione che chi riceve la sorpresa non sia affatto sorpreso della sorpresa" e "La tipica reazione di chi sta lavorando e si ritrova improvvisamente in uno studio televisivo, davanti a mille persone, certo...".

