Enrico Papi, doloroso passato: "Dormivo in macchina. Si era sparsa la voce che..."

05 aprile 2022 a

a

a

Enrico Papi il successo se l'è sudato. Il conduttore, reduce dal programma di Canale 5 Scherzi a Parte, ha raccontato gli alti e bassi subiti durante la lunga carriera. "A un certo punto si è sparsa la voce che portassi bel tempo e ho avuto un aumento pazzesco delle richieste. Però pagavano poco, - ricorda in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni - spesso dovevo scegliere se usare il compenso per il ristorante o per l’albergo, perché non bastava per tutti e due. Di solito sceglievo il ristorante e poi dormivo in macchina".

"Non parla italiano perché...". Alessandra Celentano insulta i siciliani: si scatena il caos

Ora però per Papi è un periodo proficuo, tanto che tornerà a Mediaset con un nuovo programma: Big Show. La trasmissione andrà in onda venerdì e - ricorda Papi "sarà tutto in diretta". La caratteristica? "È basato sulla sorpresa, quindi va guidato così, in maniera un po’ spericolata. A volte vedremo le vittime impadronirsi del palco con sicurezza, altre restare paralizzate". Bocca cucita sui dettagli.

Fedez dopo l'operazione, ecco come copre la cicatrice: una foto impensabile | Guarda

Una cosa tiene comunque a precisare: "Molti spettatori - conclude - mi vedono ancora come ‘quello dei vip’, ma in realtà io preferisco lavorare con i non professionisti". E infatti l'ultimo show lo dimostra: "Praticamente questo è un esperimento per fare uno spettacolo bizzarro, ci sono ospiti famosi ma le vere star sono le persone comuni: faremo sorprese a loro".

"Perché davanti a Terence Hill ho provato imbarazzo": Don Matteo, la confessione di Terence Hill

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.