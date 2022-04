Domenica In a rischio? Dramma-Mara Venier, si sveglia conciata così: "Non so come farò..."

16 aprile 2022 a

Un duro colpo per Mara Venier alla vigilia della puntata di Domenica In in onda nel giorno di Pasqua, domani 17 aprile. Già, la conduttrice del seguitissimo show di Rai 1 infatti si è svegliata afona, senza voce. E il tutto lo ha raccontato ai suoi fan su Instagram.

La trasmissione, comunque, dovrebbe andare in onda. Anche se la Venier avrà i suoi problemi a farsi sentire. Ma zia Mara è una stoica: si ricorda infatti come andò in onda con il piede ingessato e anche dopo essere rovinosamente caduta dietro le quinte.

"Sono completamente senza voce - ha premesso -. Speriamo che domani la voce torni, non so come farò a fare Domenica In. Questo è il massimo della mia voce oggi, va beh speriamo bene", ha spiegato su Instagram Mara Venier, la quale ha concluso dicendo che non avrebbe più parlato fino alla puntata nel tentativo di recuperare la voce. Mara Venier ha infatti già iniziato una cura nel tentativo di rimettersi, anche se il tempo non è affatto dalla sua parte.

