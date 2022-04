Domenica In, Sabrina Ferilli non parla più: lo sconcerto di Mara Venier, attimi di panico su Rai 1

17 aprile 2022 a

Domenica In non si ferma neppure nel giorno di Pasqua. E così eccola, Mara Venier, in onda su Rai 1 oggi, domenica 17 aprile, nonostante i guai alla voce: era rimasta sostanzialmente afona a due giorni dalla puntata. Guai parzialmente risolti, però.

E a Domenica In ecco Leonardo Pieraccioni, ospite in studio, con Sabrina Ferilli in collegamento da casa. I due sono impegnati nella presentazione del loro ultimo film che li vede protagonisti, Il Sesso degli Angeli (Pieraccioni per la promozione sabato sera era anche a I soliti ignoti di Amadeus, sempre sulla rete ammiraglia Rai).

Zia Mara conduce l'intervista, divertente e divertita. Ma ad un certo punto qualcosa va storto. Fanno una domanda alla Ferilli che però rimane muta, impalata, come stordita. Volti un pizzico spiazzati. A rompere il silenzio ci pensa la Venier: "Punto. Cioè, Sabrì...". Ed ecco che la Ferilli si risveglia: "Aspetta che non ti ho sentito". E Pieraccioni a quel punto la butta in caciara: "Secondo me... tu non parli, lei non ci sente... il massimo proprio". Risate in studio. E l'intervista continua.

