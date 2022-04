Domenica In, Mara Venier senza parole: "Non riesco a parlare", intervista ad Al Bano interrotta

17 aprile 2022 a

a

a

Momenti di panico a Domenica In: nel corso della trasmissione, in onda su Rai 1, Mara Venier ha fatto fatica per via del forte mal di gola che l’ha colpita ieri. Era stata lei stessa a informare i suoi seguaci sui social, dicendo di essersi svegliata senza voce. La difficoltà di zia Mara si è vista anche durante l’intervista ad Al Bano Carrisi. La conduttrice, infatti, chiedeva del latte caldo tra una clip e l'altra, facendo fatica a parlare.

“A suon di cortisone…”. Domenica In, Mara Venier senza voce? Com'è andata in onda

La presentatrice, in ogni caso, è andata avanti, spray alla mano. E ha continuato l’emozionante colloquio con il cantante di Cellino San Marco che, tra le altre cose, ha parlato anche della scomparsa della figlia Ylenia: “Avrei preferito non viverli quei momenti ma devi fare braccio di ferro con te stesso. Devi sapere che il male c’è, esiste, ma devi superarlo”.

Disastro-social per Mara Venier: pubblica questo video. Ma è quello sbagliato: come si mostra | Guarda

Al Bano, infine, ha parlato anche della guerra in corso in Ucraina e in particolare di Vladimir Putin, un uomo che prima stimava: “Assurdo che un gigante debba schiacciare una piccola realtà che ha diritto alla sua vita”, ha detto nello studio di Domenica In. E ancora: “Quando ho visto quel teatro a Mariupol distrutto dalle bombe mi sembrava che fosse entrata una bomba in me”.

Sabrina Ferilli non parla più: lo sconcerto di Mara Venier, attimi di panico su Rai 1 | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.