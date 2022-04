Arisa, il dramma che aveva nascosto: "Quando ho pensato al suicidio. Sola e abbandonata..."

19 aprile 2022 a

C’è attesa per l’intervista integrale che Arisa ha concesso a Pierluigi Diaco e che verrà trasmessa su Rai2 alle 23.20 di martedì 19 aprile, all’interno del programma Ti Sento. Dalle anticipazioni sono emerse delle dichiarazioni molto forti della cantante lucana, che ha confessato di aver pensato al suicidio in passato ma di essere poi riuscita a scacciare i pensieri più oscuri, ritrovando la fede e la voglia di vivere.

“Hai mai pensato di sottrarti alla vita?”, è stata la domanda diretta di Diaco, alla quale Arisa non si è tirata indietro: “Sì, ho pensato di sottrarmi alla vita, io penso che un po’ tutti lo pensiamo però poi io sono una ragazza di fede. Quindi sono una ragazza di fede anche per questo, perché poi c’era un periodo nella mia vita dove vedevo sempre che dopodomani c’era un buco nero, che non sapevo cosa mi sarebbe successo, che mi sentivo sola e abbandonata, che nessuno mi amava, bruttissimo. E poi piano piano dai valore alle tue priorità e dici ‘okay, la vita mi ha dato cose belle mi può dare anche cose brutte, devo resistere'”.

Arisa ha poi sorpreso il padrone di casa quando ha dichiarato che se esistesse la possibilità di una seconda vita, vorrebbe rinascere come ermafrodita: “Io spero di vivere per sempre e quindi che la mia anima possa un giorno ricongiungersi ad altre particelle e possa dare vita a un essere umano migliore… magari un ermafrodita”.

