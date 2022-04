Il Cantante Mascherato, Arisa choc: "Problemi intestinali". E in studio cala il gelo

02 aprile 2022 a

Ultima puntata quella de Il Cantante Mascherato. Il programma di Rai 1 ha infatti chiuso l'edizione venerdì 1 aprile. Protagonista come sempre, oltre alla conduttrice Milly Carlucci, Arisa. La cantante è stata chiamata dalla Carlucci con l'obiettivo di intrattenere il pubblico sul palco con un ballo con Vito Coppola. D'altronde proprio loro due sono i vincitori di Ballando con le Stelle.

A quel punto Arisa ha ricordato di essere una cantante ma la conduttrice ha tirato dritto. Ma niente, l'artista ha tentato di allontanare la proposta con una battuta: "E se avessi problemi intestinali?". Domanda che spiazza tutti, conduttrice compresa anche se Milly ha comunque accennato un sorriso seppur imbarazzato. La speranza sua, come quella di molti, era che quello di Arisa altro non fosse che uno scherzo e mentre provava a convincerla la cantante ha cambiato nuovamente idea per poi raggiungerla.

Ecco allora che Arisa si è cimentata in un ballo con Coppola, riformando la coppia di Ballando. Sui due sono state molte le voci. Loro stessi avevano ammesso che durante la trasmissione si è creato un forte legame, non nascondendo un certo interesse reciproco. Eppure Arisa preferisce andarci con i piedi di piombo. Insomma, se son rose...

