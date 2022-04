Oggi è un altro giorno, panico per Patrizia De Blanck: "Caduta", cos'è successo prima di entrare in studio

21 aprile 2022 a

Serena Bortone ha aperto la puntata di Oggi è un altro giorno di giovedì 21 aprile con l’intervista alla famosa contessa Patrizia De Blanck. Quest’ultima, però, è stata vittima di un piccolo incidente: il suo ingresso in studio non è infatti passato inosservato, dato che è entrata zoppicando leggermente, accompagnata a braccetto da Massimo Cannoletta e Samuel Peron.

“Per salvare il mio cane sono caduta dalla scala”, ha dichiarato la De Blanck. La Bortone è apparsa spiazzata e ha subito chiesto spiegazioni alla sua ospite: “Quando è successo?”. E la De Blanck ha risposto: “Poco fa, prima di venire qui. C’erano tre cani sulle scale, per loro mi sono rovesciata”. La contessa non si è però persa di spirito e ha subito fatto ironia su quanto le è accaduto: “Per un uomo, però, non lo avrei mai fatto”. Allora anche la padrona di casa ha fatto un commento divertito: “Ti è andata bene però, guarda che bei ragazzi ti accompagnano”.

Poi è iniziata l’intervista, con la De Blanck che ha raccontato un po’ la sua vita, ricordando gli anni vissuti tra Roma, Londra e Montecarlo: “La mia vita l’ho vissuta al massimo, molti dei miei amici sono già morti. Quando morirò io si chiuderà un’epoca. Morire è una cosa normale. Ringrazio per essere arrivata a questa età. L’unico dispiacere sarà per me il grande dolore che darò a mia figlia”.

