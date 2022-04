Rita Rusic sconvolge la Fagnani: "Io e il sesso? Sono slava. Da ragazzina, in collegio...", dettagli a luci rosse

22 aprile 2022 a

a

a

Rita Rusic si è concessa un’intervista a tutto tondo con Francesca Fagnani. Il faccia a faccia verrà trasmesso a Belve stasera, venerdì 22 aprile, a partire dalle 22.55 su Rai2. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha parlato di tutto ciò che la riguarda: dall’infanzia difficile agli inizi come attrice, passando per il matrimonio e la carriera da produttrice cinematografica di un certo livello.

"Fatti una cura di...". Donatella Rettore fuori controllo: dopo Belve, il clamoroso "vaffa" a Francesca Fagnani

La Rusic non si è sottratta nemmeno alle domande più intime e personali che le ha posto la Fagnani: in particolare c’è stato un divertente botta e risposta sul rapporto con il sesso, definito dalla Rusic come vitale e curioso fin da quando era ragazzina. “Lei ha detto: sono slava, mi piace il sesso, ho gusti forti, ma forti in che senso?”, ha chiesto la padrona di casa. “Quando tornavo a casa dal collegio, il figlio del portiere mi dava dei giornalini - ha risposto l’ospite - porno? No, porno no, però mi dava quei giornalini disegnati e io sentivo tutto un caldo”.

"Lo fece in studio pieno, con microfoni aperti". Paola Barale confessa: chi è il big che l'ha umiliata

Tornando alla carriera, la Rusic non ha nascosto la delusione che prova ancora oggi nei confronti di Roberto Benigni: “Ho prodotto La vita è bella, ho sempre avuto un bellissimo rapporto con Nicoletta e Roberto, e quando sono andata agli Oscar e ho chiesto un posto in sala e mi è stato detto che non c’era. Ci sono rimasta male”.

"Fro***, neg***, tro***: dico quello che voglio": Donatella Rettore sbrocca dalla Fagnani, finisce malissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.