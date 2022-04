Massimo Giletti "frega" Corrado Formigli: chi arriva a Non è l'Arena, è già polemica

23 aprile 2022 a

Polemica preannunciata. Massimo Giletti avrà in studio nella puntata di domenica 24 aprile di Non è l'Arena Alessandro Orsini. L'esperto di geopolitica è stato nei giorni scorsi al centro della bufera dopo che la Rai aveva stracciato il suo contratto con CartaBianca perché considerato troppo filo-Putin. Accuse che Bianca Berlinguer aveva respinto decidendo comunque di averlo in studio gratis. Come lei anche su La7, a PiazzaPulita, Orsini aveva potuto continuare a dire la sua sulla guerra in Ucraina.

Ora dunque tocca a Giletti che "scippa" Corrado Formigli. Il professore sarà il protagonista del faccia a faccia con il conduttore dopo l'ondata di polemiche. A sessanta giorni dall'inizio della guerra - saranno le domande a cui cercherà di rispondere la trasmissione - com'è cambiato lo scenario del conflitto in Ucraina? E quali saranno i riflessi della guerra e delle sanzioni sull'economia italiana ed europea?

E ancora: si fanno avanti le ipotesi di embargo del gas russo ma quanto è realistico tutto questo? Non mancheranno poi altre news, con approfondimenti, collegamenti in diretta. Tra i tanti ospiti anche Agnese Pini, Giorgio Cremaschi e Luigi De Magistris. Insomma, una puntata quella di domani ricca di sorprese per tutti i telespettatori.

