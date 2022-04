Controcorrente, gelo Fausto Biloslavo "sistema" Veronica Gentili: "Questo lo dico io"

24 aprile 2022 a

a

a

Gelo in studio a Controcorrente. La puntata in onda su Rete 4 sabato 23 aprile ha vissuto attimi di imbarazzo tra Veronica Gentili e Fausto Biloslavo. L'inviato dall'Ucraina ha ancora una volta aggiornato la conduttrice sulla situazione sul campo. Per l'occasione Biloslavo ha raccontato di nuovi attacchi delle forze armate di Mosca su Odessa. Diversi missili da crociera sono passati "uno dopo l'altro sulla mia testa con il loro rumore di caccia a reazione", ha spiegato il giornalista.

"L'Italia come Paese garante? Un rischio di esposizione inutile". Guerra in Ucraina, cosa sa la Maglie | Video

E ancora: "Questi missili sembra che avessero obiettivi militari". Poi mostrando le immagini non ha nascosto una certa preoccupazione: "Mi è passato sopra la testa e ho sentito distintamente la contraerea che sparava ripetutamente. Il missile, intercettato, è caduto su un condominio, un palazzo di 16 piani".

"Embargo totale del gas russo?". Maria Giovanna Maglie, la profezia: cosa sarà dell'Italia

Per l'inviato il missile era indirizzato verso un obiettivo militare, ma è stato fatalmente "deviato". Ecco allora la frecciata della Gentili: "Scusa, correggimi se sbaglio, ma questo è quello che dicono i russi?". Una domanda che non è piaciuta all'interlocutore, che subito ha ribattuto: "Questo è quello che dico io perché l'ho visto". "Ma volevo capire se questa versione si combina con quello che dicono gli ucraini...", ha proseguito la Gentili mentre Biloslavo precisava: "Gli ucraini ammettono che hanno usato la contraerea ma dicono anche che se i russi non avessero lanciato i missili" tutto questo non sarebbe successo. Insomma, tra i due c'è stato un piccolo malinteso che ha messo in imbarazzo tutto lo studio.

"Siamo stati estremamente stupidi". L'autoaccusa di Rinaldi, Russia-Ucraina: si mette male? | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.