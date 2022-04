Flavio Insinna, raptus a L'Eredità: si alza in piedi e... davanti a lui una clamorosa vincita

Francesco Fredella 28 aprile 2022 a

Alta tensione a L'eredità, il programma di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Non è andata bene ieri alla campionessa Sara, che poi ha recuperato alla grande. Flavio Insinna ha tenuto tutti con il Fito sospeso e alla fine si è alzato di colpo girando il cartellino con la risposta corretta. “Il linguaggio del mio stanco corpo questa sera dice che la risposta corretta è proprio corpo!”, ha annunciato il conduttore. La parola esatta era "corpo".

Alla fine Sara ha vinto 52.500€ alla ghigliottina ed ha difeso in ogni modo il titolo di campionessa. Come sempre ci sono alcune parole (indizi) che portano il concorrente sulla strada giusta, ma non è affatto facile indovinare. Questa volta le parole: ‘prendere’, ‘crema’, ‘libero’, ‘estraneo’ e ‘linguaggio’ avrebbero dovuto dare un certo aiuto alla campionessa Sara. Che ha dimostrato grande capacità ed è andata avanti senza alcun problema. Però, è stata una vittoria a metà smorzata dal fatto che, nella puntata di ieri sera, non è riuscita a indovinare la parola ‘città’ (ha pensato che la risposta corretta fosse "abbronzatura"). Così, ha visto sfumare una vincita di 105.000€. Un po' di delusione.

Sara è l'attuale campionessa de L’Eredità ed ha preso il posto di Gabriele, che è stato il protagonista assoluto delle ultime settimane. Sara è originaria di un piccolo paese della provincia di Genova, ma vive a Roma. Per lei arriva un mese intero di programma: "L'eredità", infatti, andrà in onda ancora per altre cinque settimane e poi cederà il testimone a Marco Liorni con "Reazione a catena".

