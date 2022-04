Le Iene, Ilary Blasi oltre la censura: "Ci ho messo la lingua", ormone impazzito con Michelle Hunziker

29 aprile 2022 a

Un siparietto che ha fatto divertire il pubblico, quello dell'intervista a Le Iene a Ilary Blasi condotta da Teo Mammucari . Nell'ormai amato format Passaparolaccia la iena ha intervistato la conduttrice dell'Isola dei Famosi che oggi, 28 aprile, compie 41 anni. Le regole del gioco che prevedono che, senza dire i nomi, si commentano otto personaggi che vengono mostrati all'intervistato. La Blasi ha retto con la simpatia che la contraddistingue il gioco facendo capire ai telespettatori di chi stava parlando.



Partendo da Michelle Hunziker , la romana ha rivelato che nel bacio dato a Mission Impossibile : “ Ci ho messo la lingua ”, ha ammesso così sognare i telespettatori. E ancora sulla conduttrice svizzera: “La stimo, forse è più brava di me ma meno sexy. Cosa dice in giro di me? In questo momento mi adora. Ha un po'. Se mio marito riceve un messaggio da lei indago… Come professionista le do nove.” Su Belen Rodriguez invece ha affermato: “Da zero a dieci come voto le do otto, non la conosco benissimo. Come professionista le do un sette. Tra noi due sono invecchiata più io. Se c'ho fatto un pensierino? No, nemmeno da ubriaca, però ci siamo baciate. Nel lavoro non è una numero uno . Il suo pregio più grande è che è molto bella”

Non poteva poi mancare il parere su Fabrizio Corona con il quale litigò furiosamente al GF Vip : “Come definisco il suo modo di lavorare? Ah perché lavora ? Cosa dice in giro di me questa persona? Tante cose, fidate. Così come penso alla stessa maniera. Se devo descriverlo con una parola direi furbo”. Si toglie così qualche sassolino dalla scarpa Ilary che concludendo sull'ultimo personaggio, Teo Mammucari ha scherzato: “Lo conosco da dieci anni, è invecchiato peggio di me. Per me senza vestiti è tutto crollato . Una parola per definirlo? Tinto. Il pubblico ha amato tutto ciò", ha concluso.



