Elodie? Beccata così, lo scoop di Alfonso Signorini: il suo "nuovo" amore è...

È proprio vero il detto: “Si torna sempre dove si è stati bene”. A confermare tale tesi sarebbero Elodie e Marracash: i due sono stati pizzicati sotto casa della cantante dal magazine Chi. I rumors riportati qualche giorno fa da Dagospia si rivelano dunque fondati. È allora confermato il ritorno di fiamma? Non si ha la certezza al 100% ma queste foto sono un buon trampolino di lancio per pensare che i due abbiano ripreso in mano la loro storia d’amore.

Dopo Belen Rodriguez e Stefano De Martino, potrebbe esserci un ricongiungimento anche tra il rapper italiano e la cantante di Amici. La loro relazione era nata sul set del videoclip Margarita nel 2019. Il caso ha voluto che nel 2021 si lasciassero sempre su di un set, questa volta quello del video di Crazy Love, singolo dell’album di Marracash Noi, loro, gli altri, dove si uccidevano metaforicamente per onorare la fine del loro amore.

Ecco le foto pubblicate da Chi:

Ad oggi spuntano scatti della ‘possibile coppia’ sotto casa di lei: Marracash è andato a restituirle il telefonino, mentre lei esce con due amiche sorridendo. L’avrà per caso dimenticato a casa di lui la notte scorsa? I fan non aspettano altro che i due tornino insieme. È stata una delle coppie più amate e apprezzate degli ultimi tempi e tutti fanno un po’ il tifo per un loro ritorno. Esaudiranno le aspettative?

