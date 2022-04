Michelle Hunziker, la regia si infila nella scollatura della giacca: inquadrature da morire

30 aprile 2022 a

Una Michelle Hunziker in completo all yellow, tutta in giallo. Ma a Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, quando c'è in studio la svizzera il colore è sempre tendente al rosso, quello malizioso della passione. Non conta come la 45enne showgirl svizzera sia vestita, o quanti centimetri di corpo "esibisca".

E' questione di carica sensuale, e così capita che l'ex moglie di Eros Ramazzotti, che a inizio anno ha visto terminare la decennale storia d'amore con Tomaso Trussardi, possa scatenare uno tsunami erotico anche indossando un castigatissimo tailleur dal taglio maschile, giacca (dal sapore vagamente rock) e pantalone.





Tutto a posto dunque? Niente affatto: Michelle, pur sfoggiando una scollatura contenuta, turba la conduzione dell'amico Gerry Scotti (entrato in studio sulle note di Un avventura, imperituro classico firmato dal duo Mogol e Lucio Battisti, e soprattutto dai telespettatori che da casa, e sui social, commentano il look della Hunziker andando letteralmente in estasi, visto che a ogni spostamento di busto la regia non può non coglierne il décolleté con guizzo malandrino.

Nota di merito per le sempre scatenate veline: Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, giovanissime, hanno superato di slancio l'emozione del debutto e stanno regalando, a ogni puntata, stacchetti sempre più incisivi. Complimenti.

